Foredrag om kendt ekspedition: Hør om Vagn Lundbye

RUDKØBING: I det meste af sit voksenliv beskæftigede forfatteren Vagn Lundbye sig med mysteriet om "Danmarkekspeditionen 1906-08" til Nordøstgrønland, hvor ekspeditionslederen Mylius-Erichsen og hans slædehold forsvandt, og hvor kun grønlænderen Jørgen Brønlund senere blev fundet.Vagn Lundbye deltog i 80'erne selv i to ekspeditioner, der forsøgte at finde de omkomne, deres dagbøger og kortmateriale, og hele den oprindelige ekspedition og sin egen medvirken skildrede han i bogen "Omkom 79-fjorden", der udkom i 100-året for ekspeditionen og i radiospillet "Lang nat" forestillede han sig slædeholdets sidste timer.

Nu kan man høre nærmere om de dramatiske begivenheder. Det foregår på biblioteket i Rudkøbing torsdag den 24. januar kl. 19.Tidligere advokat Torben Svejstrup, der deltog i en af ekspeditionerne sammen med Vagn Lundbye, og bibliotekar Carsten Winther vil i billeder og tekst oprulle dramaet med udgangspunkt i blandt andet Vagn Lundbyes beskrivelser suppleret med billeder og materiale fra Arktisk Institut samt Torben Svejstrups billemateriale fra Jørgen Brønlund Mindeekspedition.