Foredrag med kendt kok og forfatter på Langeland: Kom af med flæskepuderne

RUDKØBING: Vil du have inspiration til en sundere og stærkere hverdag? Vil du blive bedre til at få smagen ind i dit måltid, så du bliver ordentlig mæt? Vil du have tips, tricks og idéer til at komme af med de overskydende flæskepuder? Begynder slidgigten at gnave lidt i knæene?

Kom til et personligt foredrag med Anne Hjernøe, kendt fra blandt andet tv-programmerne "AnneMad" og "Anne og Anders" om, hvordan hun selv slap af med de overflødige kilo, der havde sneget sig på efter nogle travle år i madens tjeneste. Her er ingen løftede pegefingre, men plads til alle der drømmer om et sundere og lettere liv.

Der vil være fokus på smag/grundsmage og smagsoptimering af måltidet, vigtigheden af måltidets- og råvarernes konsistens, måltidssammensætninger, brug af råvarer, sæsonens grønt, fisk og kød, motivationsfaktorer - og ikke mindst, hvordan du får balance i din hverdag, uden at sige nej til alt det sjove.

Tilmelding til Hjerteforeningen eller FOF.

Foredraget er på Ørstedskolen i Rudkøbing onsdag 18. september kl. 19-21. /EXP