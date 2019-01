Foredrag: Bliv klogere på autisme

RUDKØBING: Nu er der mulighed for at blive klogere på, hvad autisme og aspergers syndrom er, og hvad det betyder for den enkelte.

Asperger Langeland har inviteret Anne Skov Jensen, som blandt andet har lavet DR-dokumentaren "De skjulte talenter", til at holde et oplæg om stress, angst og den særlige sociale profil, der ofte ses hos mennesker med autisme.

Tilhørerne vil få et indblik i, hvordan de ting kan komme til udtryk hos mennesker med autisme.

Der vil også være gode råd til, hvordan man kan forebygge og hjælpe på en måde, der tager udgangspunkt i den enkeltes udfordringer.

Foredraget finder sted lørdag den 19. januar i Frivilligcenteret i Rudkøbing. /MARAM