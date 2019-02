Fordoblet på fire år: Hussalget går frem på Langeland

På Fyn blev der i gennemsnit foretaget 47 procent flere hushandler i 2018 end i 2014. Foruden Langeland Kommune er Assens den af de fynske kommuner, hvor stigningen har været størst. Her er antallet huse, der skifter ejere, forøget med 69 procent i perioden, og hvor der i 2014 blev solgt 230 huse, blev der i 2018 solgt 389. Desuden blev der i Faaborg-Midtfyn Kommune solgt 586 huse i 2018 mod 364 huse i 2014, hvilket er en stigning på 61 procent.

De kommuner, der har været tættest på at snuppe Langeland Kommunes førsteplads, er Holbæk med en stigning på 105 procent og Læsø med en stigning på 100 procent.

Et lavt antal huse

Det betyder, at antallet af solgte huse på Langeland - 187 - trods alt er væsentligt lavere, end antallet af solgte huse i de øvrige fynske kommuner, der har klaret sig godt.

Kun på Ærø er der blevet solgt færre huse, end der er på Langeland. I 2018 blev der handlet med 90 huse på øen, og det er en stigning på 55 procent.

På landsplan er salget af huse steget med 38 procent i perioden, og hovedstadsregionen sakker bagud. Salget i København by kun er gået fire procent frem, mens Frederiksberg Kommune er undersøgelsens bundskraber, idet antallet af hushandler i kommunen er blevet næsten halveret - dog kun fra 90 til 50 huse.

- Undersøgelsen dokumenterer, at det er landsdelene uden for hovedstadsområdet, som er drivkraften bag den fortsatte fremgang på markedet for villaer og rækkehuse, siger Preben Merrild Angelo, direktør i Realmæglerne og Boligone.