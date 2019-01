Forældre til børnehavebørn i Rudkøbing: - Godt man har sat lukning i bero og vil analysere området

LANGELAND: Forældrerådene i børnehaverne Vejlen og Pyramiden i Rudkøbing er rigtigt glade for at der fra politisk side er blevet lyttet til deres argumenter omkring Pyramiden, hvor en ellers bebudet lukning er sat i bero.

- Vi har givet vores bud på, hvorfor vi mener, beslutningen bør træffes på et kvalificeret grundlag. Vi håber, at den kommende analyse vil belyse netop børnetallet, at der vil blive taget højde for de børn med de visiterede pladser, som har brug for andre fysiske rammer end deres venner i børnehaven, og at der bliver taget hensyn til børn og ikke mindst personalet, som også skal have et værdigt arbejdsmiljø, fastslår Nana Nystrøm Larsen på vegne af de to forældreråd i en mail. - Det er vores håb, at Pyramiden igen kan tiltrække forældre med børn, som netop gerne vil Pyramidens tilbud. Den her sag har skabt usikkerhed om fremtiden for Pyramiden og for de forældre, der har ønsket det tilbud, tilføjer hun.

Glæde er der også hos Ellen Trae, der som medlem af forældrerådet ved Vejlen ville høre til sagen under spørgetiden ved seneste møde i kommunalbestyrelsen.

- Det er godt, at politikerne har indset, at de ikke bare skal lukke Pyramiden og dermed føre en beslutning ud i livet, som blev taget i sidste minut af budgetforhandlingerne. Nu får vi den analyse, vi har slået på, siger hun.

Ellen Trae fremhæver, at uden sammenholdet i forældregrupperne var man næppe nået hertil.

- Vi har kæmpet for det fælles. Ellers havde man nok bare gennemført lukningen uden at kende konsekvenserne.

Forældre-repræsentanterne vil holde godt øje med arbejdet med analysen.

- Vore egne argumenter kender kommunen godt. Vi har sendt breve med dem. Men vi vil selvfølgelig spørge undervejs, hvordan det går, og naturligvis særligt efter den 8. januar, nævner Ellen Trae.

8. januar mødes Lærings-, Social- og Kulturudvalget ekstraordinært for at træffe den formelle beslutning om at analysere hele området for børnepasning (0-6-årige) på Midtlangeland. Analysen skal både tage hensyn til aktuelle børnetal, prognoser samt de bygninger, man har til rådighed.