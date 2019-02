RUDKØBING: En 34-årig mand er sigtet for spritkørsel efter et møde med politiet fredag kort før kl. 17.30 på Humblevej ved Rudkøbing. Hans personbil blev rutinemæssigt stoppet af en patrulje, og han blæste alkometeret op på 0,70 promille. Alkometret er vejledende, så en blodprøve skal fastlægge den præcise promille. Man må maksimalt have 0,5 promille, hvis man sætter sig bag rattet. /milo