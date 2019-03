Folketingsmedlem. - Bevar fødeafdeling, hvis det er fagligt forsvarligt

LANGELAND/SVENDBORG: Hvis ellers fødeafdelingen i Svendborg kan drives fagligt forsvarligt, skal stedet bevares. Det mener folketingsmedlem Erling Bonnesen (V) om fødeafdelingen, hvor mange langelændere er kommet til verden.

Som omtalt i Fyns Amts Avis torsdag den 21. marts vil Borgergruppen Stop Lukning af Fødeafdeling og Akutmodtagelse på Svendborg Sygehus forhindre, at fødeafdelingen og akutafdelingen i Svendborg samt røntgenafsnittet i Rudkøbing skal lukke i 2022, når det nye OUH i Odense efter planen står færdigt.

- Jeg mener godt, at man kan fortsætte med fødsler i Svendborg forudsat, at man har et ordentligt antal fødsler, og at man følger med den faglige udvikling på området. I forvejen drives Odense og Svendborg under samme ledelse, og der er den rette viden og erfaring, man kan trække på. Så kan man overlade problemfødsler til Odense og de andre fra Sydfynområdet til Svendborg, uddyber Erling Bonnesen, som ikke har lagt sig fast på et bestemt antal årlige fødsler i Svendborg, men dog bemærker, at prognoserne går mod flere fødsler i de kommende år.

- Og alt dette passer fint ind i vores udspil om sundhedsreform, der skal sikre den nære sundhedsbehandling, og her kan røntgenafsnittet i Rudkøbing tænkes og planlægges med ind. De akutte uheld og det alvorlige skal fortsat være på det nye supersygehus i Odense, siger han.

Borgergruppen har indkaldt til offentligt møde i Rudkøbing lørdag den 30. marts med en flok folketingsmedlemmer og -kandidater. Erling Bonnesen var også inviteret.

- Men jeg kan desværre ikke den dag. Jeg er optaget af et andet møde, siger han.

I stedet bliver Venstre repræsenteret af folketingskandidat Malene Ambo, Odense.