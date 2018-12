Floorball: De voksne spiller også på Langeland

Når Danmarks Radio i weekenden transmitterer fra VM i floorball vidner det om at sporten har nået et professionelt niveau. Men at det er en både sjov og krævende sport, har de opdaget i Rudkøbing Badminton Klub.

Her begyndte man for et et års tid siden med floorball som et supplement til ketsjersporten, og det er blevet en succes.

- Børnene har netop i den forgangne weekend været til deres første stævne, fortæller formanden for badmintonklubben Kim Heinrich.

- Der er måske otte stævner om året rundt omkring i landet. Vi var til vore første i Jylland, Kidz Liga i Esbjerg med deltagelse af hold fra hele region Syd. I den første kamp fik de virkelig modstand, vi var lidt bekymrede for, hvad vi havde meldt os til, men i de øvrige kampe gik det fik. Der uddeles ikke priser i sådan et stævne, alle der har deltaget får en medalje, så det er vældig pædagogisk, fortæller Kim Heinrich.

Successen men børneholdet har fået klubben til at danne et voksenhold der allerede har 12 deltagere og såvel som på børneholdet er der plads til flere.

- Vi vil gerne have et blandet herre og damehold, men foreløbig er vi kun mænd. Det er virkelig god motion, hvor man konstant er i bevægelse. Men man bestemmer selv hor hårdt man vil gå til den. Vi har både pensionister og folk med mere eller mindre kroniske skader. Vi tager hensyn, til de der ikke ønsker at spille så hårdt. Det styrer man selv, det er selvfølgelig først og fremmest sjovt, fortæller Kim Heinrich.

Floorball er et hockeyspil, det spilles med en let stav og en lille livlig plastbold og man spiller indenfor nogle bander. Et almindelig voksenhold er på fem personer.

-I Rudkøbing spiller børnene spiller tre mod tre, mens de voksne spiller fire mod fire og spiller med udskiftninger, så man også kan nå at puste ud indimellem, siger Kim Heinrich.

Børnene spiller hver tirsdag klokken 16.00-17.30 og lige efter spiller de voksne fra klokken 17.30-19.00 i Ørstedskolens sportshal.