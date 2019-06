LANGELAND: Der er flere millioner kroner på vej til sundhedsområdet på Langeland. En budgetopfølgning af området pr. 31. marts viser, at der er behov for flere penge. Men denne gang er partierne uenige om, hvor meget man skal bevilge.

Et flertal på tre i Sundhedsudvalget, bestående af SF og Socialdemokratiet vil bevilge 13,5 millioner kroner nu, mens Venstres to medlemmer i første omgang vil tilføre sundhedsområdet syv millioner kroner og så afvente næste budgetopfølgning i august.

Formanden for Sundhedsudvalget, Lisa Pihl Jensen (S) ærgrer sig over, at man skal søge en stor tillægsbevilling igen.

- Men man skal altså samtidig huske at se på datoen for budgetopfølgningen. 31. marts er meget kort tid efter, at vi i februar i forbindelse med en tillægsbevilling indførte en række tiltag for at få udgifterne bragt ned, og man kan ikke forlange, at disse tiltag slår igennem med fuld virkning så hurtigt. Til gengæld håber jeg på, at det mod slutningen af året giver så megen effekt, at vi kan tilbageføre nogle af penge til kommunekassen, siger hun.

Sygefraværet hos ansatte er stadig højt. Brug af vikarer i sygeplejen og indkaldelse af faste medarbejder på fridage har på tre måneder kostet 3,8 millioner kroner, fremgår det af bilagene.

- Det er ikke tilfredsstillende. Det ville være rart, hvis man kunne bruge nogle af disse penge på faste stillinger i stedet, siger Lisa Pihl Jensen.

Kommunen har igen måttet opleve, at sygeplejerskernes opgaver ude i hjemme bliver mere krævende.

- Opgaverne er langt mere omfattende end for et halvt år siden, og det er en udvikling, vi længe har set i takt med udviklingen i demografien, hvor vi får flere ældre og især borgere over 80 år, siger udvalgsformanden.