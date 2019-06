Fjernvarmesagen fra Langeland: Sådan har forløbet været

SYDLANGELAND: Den oprindelige aftale blev indgået, da Sydlangeland Fjernvarme stod uden driftsleder ved årsskiftet 2019.

Aftalen blev forelagt på den ordinære generalforsamling i Sydlangeland Fjernvarme som del af beretningen. Denne beretning blev lige akkurat ikke forkastet, så med stemmerne 22-22 ville aftalen således være gældende.

Ved det efterfølgende valg opnåede den hidtidige formand, Poul-Arne Madsen, ikke stemmer nok til en ny periode i bestyrelsen.

Ulrik Kølle Hansen overtog siden posten som formand. På første bestyresesmøde efter generalforsamlingen trak den hidtidige næstformand, Chano Clausen, sig fra bestyrelsen.

Den nye bestyrelse besluttede efterfølgende at bede Midtlangeland Fjernvarme om en udsættelse af fristen for overhovedet at have aftalen. Det blev et ja, så fristen blev flyttet fra 1. maj til 30. juni og med et klart krav om, at alt ville være afklaret til den nye dato. Ellers slet ingen aftale.

Derpå blev indkaldt til brugermøde i Sydlangeland Fjernvarme den 6. juni med vejledende afstemning.