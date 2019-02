Fiskerihavnen i Rudkøbing: Mange ser den gerne sat pænt i stand

RUDKØBING: Det har været et ønske hos mange, der færdes på havnen, at der bliver gjort noget ved fiskerihavnen. Det kom blandt andet til udtryk, da Fyns Amts Avis og Maritimt Marked holdt debatteriet i begyndelsen af september i fjor. Her sagde borgmester Tonni Hansen (SF), at han under sine gåture på havnen godt kunne finde på at undgå netop fiskerihavnen for ikke at blive mismodig.

Kommunen har ikke selv penge til et så stort projekt, men borgmesteren antydede, at der godt kunne blive tale om hjælp fra kommunen, hvis andre vil give den en "skalle" i området. Også formanden for Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget, Bo Nissen (K), ville gerne se på fiskerihavnen, men påpegede samtidig, at kommunen ikke har penge til at gøre noget ved beddingsvognen. Så heller prioritere fiskehusene, sagde han.

Avisen har ligeledes talt med flere brugere af fiskehusene, der også slår på, at området trænger til et løft.

Nu ser det altså ud til, at der kommer til at ske noget.