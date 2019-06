Fire kommuners naturselskab har ondt i økonomien: Langeland klar med håndsrækning

LANGELAND: Det fælles turismeselskab, Naturturisme I/S, som Langeland er partner i, har økonomiske vanskeligheder, og derfor må de fire medlemmer komme med en håndsrækning. Langelands er på vej gennem det politiske system og vil komme til at udgøre 76.160 kroner. Det svarer til Langelands ejerandel - 10,88 procent - af selskabet. Øvrige partnere er Svendborg, Faaborg-Midtfyn og Ærø Kommuner.

Seks forskellige punkter er oplistet som årsag til, at økonomien har problemer. Et af dem er Øhavets Smakke- og Naturcenter, som har haft økonomiske problemer, og som Naturturisme I/S i 2017 derfor ydede et ekstraordinært tilskud til på 100.000 kroner. Desuden har naturselskabet i perioden 2017-19 bistået med 160 arbejdstimer fra sekretariatet. De to ting er sket på grund af Naturturisme I/S' forpligtelser overfor fonde, der har ydet tilskud til udstillingen på centret.

Andre ting er udbedring af fortøjninger med videre ved vraget "Ærøsund", der blev sænket i havet for nogle år siden for at tiltrække dykkere.

Kommunalbestyrelsen skal tirsdag godkende Langelands andel af udgifterne. /milo