LANGELAND: Studerende fra Den Danske Filmskole har udset sig Langeland til produktionen af en film, "Politiet på øen", som skal indspilles i april. I den forbindelse har de studerende søgt Langeland Kommune om støtte på 25.000 kroner.

Der bliver hjælp fra kommunen, men ikke i den størrelsesorden. Lærings-, Social- og Kulturudvalget (kaldet LSK) har bevilget 5000 kroner på sit martsmøde. Pengene tages fra udvalgets rådighedspulje.

Egentlig har udvalget tidligere besluttet sig for at samle behandlingen af ansøgninger til rådighedspuljen til møder i april og oktober, men da filmfolkene gerne vil kende deres præcise budget, har udvalget altså "tyvstartet" behandlingen af aprilansøgninger.

Der er tale om en såkaldt midtvejfilm. Da fortællingen primært udspiller sig på en ø i et lille lokal samfund, havde holdet bag filmen fra starten tænkt på Langeland. I september 2018 var holdet på Langeland med manuskriptforfatter og instruktør for at blive inspireret, og for at finde et hus, hvor en stor del af optagelserne kan afvikles.

Filmholdet ønsker desuden at benytte lokaliteter til filmen ved Bøstrup Kirke, Dagli´ Brugsen, Lejbølle Hjortebane og Stæhrs Bageri. Desuden ønskes et samarbejde med lokalmiljøet. Blandt andet er der indgået et samarbejde med Langeland Efterskoles filmlinje.

Filmen vises på en branchedag på Den Danske Filmskole for forskellige film- og tv-selskaber, og der bliver også premiere på filmskolen. Derudover vil filmholdet gerne holde en lokal premiere på Langeland i samarbejde med Langeland Kommune.