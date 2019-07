Fest med deller og begejstring

Lohals Frikadellefest har vokset sig stor i løbet af de 12 år, den har eksisteret. I år spiller både lokale navne og kendisser som Zizdidada og Maria Bramsen og Anne Dorthe Michelsen.

LOHALS: Hvis den bare havde heddet "Lohals Havnefest," havde den store, årlige begivenhed i Lohals formentlig ikke tiltrukket sig så meget opmærksomhed fra resten af landet, vurderer Søren Ramsing, som både er en af festivalens arrangører og et af årets musikalske navne. - Det vækker nysgerrighed og giver lidt ekstra, at vi også har det uoficielle VM i frikadeller. Det har både givet os omtale i Ekstra Bladet og på Radio 24syv, siger han. Men mere end medieomtalen er han stolt over, hvor populær Frikadellefesten er blevet lokalt. - Det, at vi faktisk kan få et arrangement af den størrelse op at stå, skaber en følelse af fællesskab. Det har udviklet sig fra en lille gadefest til en sand folkefest, siger Søren Ramsing.

Kassen tømt Til årets frikadellefest den 18. juli har arrangørerne tømt kassen for at hyre gode musikere. - Vi tror på, at vi får samlet kroner ind til Frikadellefesten i 2020. Sådan plejer det at gå, siger Søren Ramsing. Et af årets topnavne bliver Zididada, som er kendt for hits som Please ya Lisa, Walking on Water og Princesse. Zididada er i øvrigt bandet, der introducerede Evig Sol til det danske publikum, hvilket måske er Lohals-inspireret. Forsangeren Jimmy Bacoll (før Colding) er i hvert fald næsten lokal, idet han for nylig har købt hus i Lohals. Efter Zididada spiller klaverbokseren og entertaineren Esben Just, som lover "blues og boogie, op på tangenterne og ind i groovet, fuld fart frem og ingen gidsler". Herefter bliver det pigerne fra Tøsedrengene, Anne Dorte Michelsen og Maria Bramsen, som nu bare kalder sig Anne Dorte & Maria. De vil både optræde med de gamle hits som "Sig du kan lide mig" og "Indianer" og deres nye numre. De landskendte navne bliver omkranset af lokale musikere. Som nævnt optræder Søren Ramsing selv. Sammen med Lars Love Louise åbner han ballet, som bliver lukket af Skovhus, et band som ifølge Frikadellefestenes pressemeddelelse består af "lokale rotter, som kan deres kram".

Frikadellevinder får en gris Der er selvfølgelig VM i frikadeller igen i år. Alle kan deltage ved at indlevere fire frikadeller mellem klokken 13 og 15, som bliver prøvesmagt af et dommerpanel. Verdensmesteren, som bliver kåret klokken cirka 19.45, vinder en hel slagtet gris. Det er dog ikke et krav, at der skal være grisekød i frikadellerne. En vegetarfrikadelle har før fundet plads i medaljerækken.