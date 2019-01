Femerntunnel skal gavne Langeland: Jobcenterchef klar med penge til eventuel nødvendig opkvalificering

LANGELAND: Jobcenterchef Torben Lønberg fra Langeland Kommune er med på, at det kan blive nødvendigt i nogle tilfælde med opkvalificering, hvis det er det, som skal til for at få langelændere i job ved det kommende Femernprojekt. Og der skal i givet fald nok kunne skaffes de midler, som skal til.

- Hvis vi bevæger os lidt op i helikopter-perspektivet, vil vi kunne se et hegn, som omkranser det område, hvori bygningsarbejderne ved tunnelen befinder sig. Det er cirka 4000 medarbejdere, man forventer vil skulle være der. Så har vi forskellige andre funktioner uden for. Her er en række stillinger, som godt nok stiller krav, men hvor der ikke kræves en fire-årig uddannelse. Her har vi en gruppe ledige, som disse jobs kan være interessante for. Hvis man så også følger op på meldinger, der har været om fordelagtige priser for pendlere, så bliver det rigtigt fint. Desuden er der det i det, at der vil være stillinger, som ligger på forskellige tidspunkter af døgnet, som gør det ekstra attraktivt, for eksempel i forhold til, at man så er mere uafhængig af åbningstider i børnepasningen, siger Torben Lønberg.

Han arrangerer gerne en ny bustur til området ved Rødby, hvis der er interesse for det. Det er han sikker på, at der vil være, for store anlægsprojekter er noget ganske særligt.

- Der er jo det med broer og tunneler, at det altid er interessant for folk at fortælle om, at dem har de været med til at bygge. Hvor mange fra Langeland, vi skal regne med at se på projektet, er svært at sige, men en 10-20 stykker i fast arbejde derovre kunne være et fornuftigt gæt. Og dertil kommer så de mobile bygge- og anlægsfolk, som Tonni Hansen taler om, og som vi jo ikke kender i vores system, slutter jobcenterchefen.