Fem generationer af frugtavlere: Arbejds- og familieliv er en stor pærevælling

Blå bog

Lone Lollesgaard er 47 år og gift med Kristoffer Lollesgaard.Parret har tre børn - Rasmus på 13 år, Clara på 11 og Johan på 7 år.



Lone Lollesgaard arbejder sammen med sin mand om at drive Strandlyst frugtplantage lidt nord for Rudkøbing. Hun står blandt andet for at drive gårdbutikken og for at lave regnskab, markedsføring, kommunikation og alt det administrative.



Før arbejdede hun som forretningsfører på Langelands Efterskole, og er uddannet advokatsekretær.