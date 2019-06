Farvel til Magleby Fri- og Efterskole: Forstander fratræder - underviser skoleåret ud

MAGLEBY: Forstanderen for Magleby Fri- og Efterskole, Anders Gormsen, er fratrådt sin stilling, men han vil fortsat være at finde på skolen resten af det igangværende skoleår. Her har han naturfagsundervisning.

- Og så jeg vil hjælpe min efterfølger frem til sommerferien med en masse af de spørgsmål, der altid ligger, når man får et nyt job, siger han til Fyns Amts Avis.

Ifølge Anders Gormsen er der hverken tale om en fyring eller, at han selv har sagt op. Nærmere en mellemting. En fælles aftale, og ingen smækker med døren, som han udtrykker det.

Hans fratræden har intet med den røde arbejdsmiljøsmiley at gøre, tilføjer han.

- Det er økonomien, hvor jeg ikke har været god nok, og hvor vi kom ud af regnskabsåret med et underskud på 1,3 million kroner. Så nu var der behov for andre kræfter, siger Anders Gormsen, som har haft forstanderjobbet siden 2013.

I beretningen til generalforsamlingen i april udtrykte han det på den måde, at han mistede overblikket og var for rundhåndet med ansættelser og vikarer for langtidssygemeldte.

Selve den røde arbejdsmiljøsmiley vil han ikke kommentere med undtagelse af en enkelte detalje. Den, hvori menige medarbejdere over for Arbejdstilsynet har givet udtryk, at ledelsen ikke har taget nok hånd om problemerne.

- Det er ikke min opfattelse af, hvad der er sket, men jeg kan ikke tage fra dem, at det er den måde, de har oplevet forløbet på. Men jeg har jo kun kunnet handle ud fra viden, jeg har haft om tingene, påpeger Anders Gormsen.

Han bor på Strynø og driver et fritidslandbrug. Nu skal han i gang med at søge ny arbejde.

- Jeg vil gerne finde noget, hvor jeg kan arbejde videre med ledelse inden for skolevæsen, men ellers kan jeg søge noget med min naturvidenskabelige baggrund. Det kan være for eksempel være noget med miljøforvaltning, nævner Anders Gormsen, som er uddannet fra Landbohøjskolen.

Hans efterfølger, Susanne Brødsgaard Thomsen, fastslår, at man har kontrol over økonomien nu.

- Der er blandt andet styr på budgetterne, herunder likviditetsbudgetterne, nævner hun.