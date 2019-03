På den enkelte tur i august skæppede det dog ganske godt i statskassen, da vognen holdt på Slotsgade i Tranekær. Her er der fartbegrænsning til 40 kilometer i timen, og der blev udskrevet 73 bøder.

Hvis man kigger hen over året, har fotovognene især været ude at rulle i oktober og november, medens de kun var ude en enkelt gang i både juli og august.

- Vi har jo et mål om, at vi kommer lige meget rundt i de forskellige kommuner, derfor har vi i det store hele dækket Langeland lige så godt som alle andre, siger Preben Ingemansen.

Politikommissær Preben Ingemansen fra Færdselsafdelingens operative enhed afviser, at der har været et særligt fokus på Langeland i løbet af sidste år, tværtimod.

Tallene viser, at politiet besøgte Langeland 102 gange i løbet af året. I løbet af omkring 400 timer bag fotovognenes kameraer udskrev operatørerne nøjagtigt 1199 fartbøder.

Farten dæmpes

Spørgsmålet er, om fartkontrollerne har den ønskede effekt, nemlig at farten dæmpes. Selvom der er mange usikkerheder, kan noget tyde på det.

For eksempel gik 47 billister i fælden, da fotovognen stod på Siø den 7. februar sidste år. Under de øvrige tolv kontroller, der blev foretaget på øen resten af året, blev der taget under en håndfuld.

- De enkelte operatører følger med i, hvordan det udvikler sig, og hvis der ikke er noget, er der jo ingen grund til at komme tilbage. Omvendt hvis der er et sted, der er særligt slemt, kommer vi igen, fortæller Preben Ingemansen.

En anden faktor er også, at langelænderne er rigtigt gode til at advare hinanden, når politiet er ude. Der findes en facebook-gruppe, Politi på øen, hvor politiets bevægelser følges nøje. Samtid findes der et utal af apps, der advarer billister om fotofælderne.

- Der er mange gode hjælpemidler i den retning, og det er ikke ulovligt. Det, vi tænker om det, er, at når folk får de advarsler, så sænker de hastigheden, og det er det, der er meningen med det. Så det er vi OK med, siger Preben Ingemansen.