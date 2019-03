Familieafdeling på Langeland: Ja til at lette arbejdspres

LANGELAND: Familieafdelingen i Langeland Kommune har været under hårdt pres og samtidig gennemlevet stor gennemtræk af personale, som er søgt til andre kommuner eller andet arbejde i det hele taget. Nu skal der sættes ind over for dette.

Løsningen er at ansætte tre ekstra socialrådgivere, så man kan få sagstallet pr. medarbejder bragt ned. Udover generelle sager er der kommet et øget antal underretninger - altså at kommunen får meddelelse om, at noget i en familie er (eller kan være) rivravruskende galt. Disse underretninger kræver, at kommunen skrider til handling inden for et døgn.

De ekstra sagsbehandlere vil betyde, at man kan få bragt sagstallet for den enkelte medarbejder ned fra gennemsnitligt cirka 51 sager til cirka 34, og kommunalbestyrelsen har netop godkendt de tre nye stillinger.

- Ved at øge antallet af sagsbehandlere skulle afdelingen også gerne kunne blive bedre til at forhandle prisen på de foranstaltninger, man vil gennemføre, altså bedre "købmandsskab". Vi satser desuden på et bedre arbejdsklima, så der ikke er gennemtræk af personale. For os er det vigtigt at få vendt indsatsen til først og fremmest at være forebyggende, sagde formanden for Lærings-, Social- og Kulturudvalget (LSK), Jan Ole Jakobsen (V).

Flere andre i kommunalbestyrelsen var inde på det samme.

- Det her er utroligt vigtigt. Vi bakker op. Der skal fokus på forebyggelsen, nævnte Winni Kielstrup Hansen (SF).

- Jeg er enig, men det er samtidig en ekstra stigning i administrationen, så vi må finde andre besparelser på de administrative udgifter, sagde Bjarne Nielsen (V).

- Den enkelte medarbejder har klart haft for mange sager. Det er vigtigt, at der er tid til at komme dybere ned i hver enkelt, påpegede Kim Welcher (DF).

- Det her bliver en rigtig god investering, så vi kan få vendt det her mod det forebyggende. Samtidig skal vi bruge input udefra, fastslog Lisa Pihl Jensen (S).

Borgmester Tonni Hansen (SF) tilføjede, at man nu skal have løbende tilbagemeldinger om udviklingen både til fagudvalget LSK og til Økonomiudvalget.

Rent økonomisk bliver der tale om en årlig udgift på 1,35 million kroner. Man kan for 2019 dog "nøjes" med en tillægsbevilling på 675.000 kroner, da stillingerne først forventes besat omkring sommerferien.