Fagforening om Langeland: Ældreplejen på nette spor

Langeland Kommune får ros af fagforeningen FOA for at gribe hurtigt ind overfor problemerne i ældreplejen. I andre kommuner har man måttet fyre plejepersonale, fordi man har nølet for længe.

LANGELAND: Fra FOA Sydfyn er der ros til Langeland Kommune for allerede tidligt på året at tage spørgsmålet om for få ressourcer op. Så man undgår situationer, som man har oplevet det i andre kommuner i 2018, hvor man efter sommerferien så afskedigelser på grund af massive budgetoverskridelser.

- Det forventer jeg ikke sker nu, tværtimod forventer jeg, med den månedlige opfølgning, man gennemfører i Langeland Kommune, at medarbejdere på alle niveauer nu er med til at tage ansvar for at løse kerneopgaven på bedste økonomiske og fagligt forsvarlige vis, påpeger sektorformand for sundhed og service i FOA Sydfyn, Louise Brandstrup.

Hun har ikke set analysen fra Langeland Kommune og udtaler sig mest i generelle vendinger.

FOA ser et stort behov for at kigge på arbejdsmiljøet og har netop inviteret Langeland Kommune med i et projekt om god pausekultur, der skal være med til at nedbringe sygefraværet.

- Det handler først og fremmest om, at ledere og medarbejdere forpligter hinanden på, at pauser er vigtige. Mentaliteten skal være eller ændres til, at man holder sine pauser. Jeg har hørt om steder, hvor SOSU-assistenterne siger, at de ikke holder pauser. De holder møder, for eksempel med sygeplejersker, hvor man drøfter faglige ting, i stedet for at være væk for at restituere sig, inden man fortsætter med sine næste tre arbejdstimer, understreger Louise Brandstrup.

Hun ser en sammenhæng mellem rekrutteringsproblemer - altså at få faglært personale nok - og arbejdsmiljøet.

- I FOA har vi en række forslag til at arbejde med rekruttering både til faget og til uddannelserne, og en del er faktisk næsten gratis. Som udgangspunkt kunne man starte med at lytte til, hvad en medarbejder ønsker i forhold til arbejdstid, og når et helt plejecenters stillinger gennemsnitligt ligger på under 30 timer, finder jeg det meget dårligt i tråd med KL's målsætning om flere hænder og op i tid, og bekymrende at vi skal diskutere hvorvidt deltidsansatte har ret til at gå op i tid, når overenskomsten faktisk beskriver det tydeligt, nævner sektorformanden fra FOA Sydfyn.

Kommunen skal slå ledige timer op.

- Så en kollega, der for eksempel har 30 timer, har mulighed for at lægge billet ind på at få flere timer. Vi siger i FOA ikke, at alle skal arbejde 37 timer, måske er nogle tilfredse med at kunne få 34-35 timer, men vi har altså medlemmer, der ikke kan få fuld tid, selv om de gerne vil, påpeger hun.

- Fakta er dog også, at efterhånden som "riget fattes penge", og der mangler nye kollegaer, slides vores medlemmer op, og en del tvivler da på, at de vil kunne opretholde arbejdstakten 37 timer om ugen og stadig være noget for deres familie efter endt arbejdstid på grund af et meget hårdt trængt arbejdsmiljø, tilføjer Louise Brandstrup.

Hvis man vil have mere, hvad der i fagsproget kaldes ATA-tid ("ansigt-til-ansigtstid"), altså at mere af arbejdstiden foregår hos borgeren, og samtidig vil have den bedste økonomiske og mest effektive planlægning af arbejdstiden, så kræver det en bedre uddannelse af såvel ledere som administrativt personale, dels i kommunens IT-systemer og dels i overenskomstens muligheder og rammer. Der er set fejl, som også er fordyrende, nævner Louise Brandstrup.

Hun udtrykker i øvrigt tilfreds med beslutningen i kommunalbestyrelsen om, at ældreboligerne på Danahus ændres til plejeboliger.

- Det betyder et gennemskueligt budget for den lokale leder og en medarbejdergruppe, der kan bruge sin faglighed bedre.