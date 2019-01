Færgeselskab afventer: Planer om hurtigere Spodsbjerg-Tårs rute skal være mere konkrete

SPODSBJERG: Hvis planerne om en overfart mellem Spodsbjerg og Tårs skal ned på blot 22 minutter, og der skal være halvtimes-drift på ruten, kræver det udover diverse arbejder med havne og veje en væsentlig udbygning af færgekapaciteten. I øjeblikket tager det 45 minutter at nå fra Langeland til Lolland, og der er timedrift en stor del af døgnet, især på hverdage. Op til 18 afgange hver vej. Det er Molslinjen, som besejler ruten.

Molslinjen købte i sommer samtlige aktier i den daværende aktør, Rederiet Færgen, af staten og Clipper Group, der hver ejede 50 procent. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte derpå handlen i oktober.

Hos Molslinjen oplyser PR- og kommunikationschef Jesper Maack, at en eventuelt ændret rute ikke er en del af selskabets kontrakt.

- Så på den måde er det ikke noget, som fylder hos os lige nu, hvor vi lige har sat ruten i drift i vores systemer. Det vil med andre ord sige, at vi endnu ikke forbereder os, og vi har derfor heller ikke fokuseret på at beregne kapacitet i tilfælde af, at ideen bliver realiteter, skriver Jesper Maack i en mail til Fyns Amts Avis og tilføjer:

- Vi arbejder og har arbejdet positivt med undervejs, men indtil projektet tager en mere fast form, koncentrerer vi os om den daglige drift, som den ser ud i dag.

For et par uger siden udkom en rapport fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet (blandt venner i daglig tale blot kendt som Trafikministeriet) med en analyse af forskellige modeller, men især en, hvor man flytter færgehavnen fra Tårs cirka 3,5 kilometer ud på en kunstig ø. Også økonomien i de forskellige modeller er analyseret, og de prismæssige overslag varierer fra godt en milliard kroner i anlægsudgifter til knap 1,9 milliard kroner.

Og for nogle år siden gennemførte Vejdirektoratet en større analyse af en eventuel udbygning af rute 9 fra motorvejens ophør ved Svendborg, hen over Tåsinge og Siø og over Langeland.