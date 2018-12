Takstnedsættelser på Storebælt bremser stigningen, mens Fehmernforbindelse giver flere personbiler. Beregninger viser at trafikken over øen vil stige med otte procent, hvis færgen til Tårs bliver hurtigere.

Omvendt er der også midlertidige fald i interessen for at tage Spodsbjerg-Tårs. Forliget om at nedsætte taksterne på Storebæltsforbindelsen med 25 procent, fordelt over to omgange, i henholdsvis 2018 med 15 procent og i 2023 med cirka 10 procent, giver færre biler på Spodsbjerg-Tårs. Udover afstande og tidsforbrug spiller økonomien en stor rolle, især for lastbiltrafikken. Således forventer man et fald på 4,5 procent i 2023 for denne type trafik. Men effekten varer ikke ved.

Byggeriet af en fast forbindelse mellem Lolland og tyske Femern vil også påvirke i et eller andet omfang, men nok kun for personbiler, vurderer rapporten.

Også den konkrete udformning af denne fremskudte havn har betydning. Jo længere ud i havet, jo hurtigere færgefart, og jo mere attraktivt bliver det at tage rute 9. Det er samtidig en forudsætning, at der kommer halvtimes-drift på Spodsbjerg-Tårs i hver retning.

Også udbygning af rute 9

I gennemsnit havde man på Spodsbjerg-Tårs i 2017 pr. døgn 581 personbiler og 87 lastbiler som samlet trafik på ruten, fordelt med 17 afgange i hver retning. Men der er store sæsonudsving, især for personbilernes vedkommende. I højsæsonen juli er der over 1000 personbiler i døgnet, mens man i januar ligger lidt under 400 pr. døgn.

Lokalt kobler man mulighederne for succes for en fremskudt færgehavn i Tårs sammen med udbygning af rute 9 hen over Tåsinge og Siø og dele af Langeland. Man har udviklet begrebet "20-20-20", forstået på den måde, at man bruger 20 minutter fra Odense til Svendborg ad motorvejen, 20 minutter fra Svendborg til Spodsbjerg og 20 minutter herfra til Tårs. Det er naturligvis afrundede tal, men gør målsætningen synlig.

Tilsvarende taler man om en forbedring på Lolland af vejstrækningen fra Tårs og hen til Sydmotorvejens tilslutning ved Maribo.

Der ligger allerede materiale, som man naturligvis skal have opdateret.

Vejdirektoratet fremlagde i 2011 en forundersøgelse til opgradering af vejstrækningerne på Tåsinge og Langeland. Heri lå fire forslag, alle i den standard, som motortrafikveje skal have, og som såkaldte 2+1 veje. Her har man på skift to vognbaner i den ene retning, så man kan foretage sikre overhalinger, også i perioder med stor modkørende trafik.

Forundersøgelsen opererer med omfartsveje ved Rudkøbing, Lundby og Bregninge samt forbedringer af vejen på de øvrige strækninger.

Vejdirektoratet regner ikke med at foretage ændringer på Svendborgsundbroen, Siødæmningen og Langelandsbroen.