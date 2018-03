Spodsbjerg: Når et fireårigt langt kampagneforløb står foran sin udmøntelse, får Spodsbjerg en nøglerolle. Det drejer sig om et omfattende turismefremstød for Lolland-Falster.

For sjællændere er det lettest med veje og broer til disse øers herligheder, mens det for langelændere, fynboer, jyder og andet godtfolk er klart det hurtigste og mest behagelige at snuppe færgen og så komme i land i Tårs lidt uden for Nakskov.

Lolland og Falster bliver præsenteret som "Danmarks bedst bevarede hemmelighed". Samarbejdet er siden resulteret i dannelsen af De Danske Sydhavskyster som en egentlig destination. Nu går et nyt turismesamarbejde endnu videre med det formål at promovere de eksklusive, særlige og i vidt omfang ukendte oplevelser på Lolland-Falster, fremgår det af en pressemeddelelse.

Man vil bl.a. slå på seværdigheder og spændende mål som Nørregade Teatret i Maribo, det åbne, biodynamiske landbrug Knuthenlund, Fuglsang Kunstmuseum, Krokodille Zoo, Krenkerup Gods og øernes fem golfbaner. /EXP