Får flere dyr i haven: Byg dit eget insekthotel på Skovsgaard

Det kræver rigelig kapital at købe et hotel, i hvert tilfælde hvis man spiller Matador, men mindre kan måske gøre det. Et hotel til insekter, en kasse til fuglene eller et skjul til smådyrene og så endda hjemme i egen have.

Det virker helt overkommeligt, og på Skovsgaard i Hennetved står naturvejleder Marianne Krag Petersen klar søndag den 10. marts med materialer og inspiration, hvis man har lyst til at gøre sin have forårs- og sommerklar til turister fra dyreverdenen og til gengæld få en livlig have med sikkerhed for underholdning og bestøvninger.

Det koster ikke noget at deltage, men materialer til større ting koster penge. Det er lokalforeningen af Danmarks Natufredningsforening og Skovsgaards Naturformidling, der står for arrangementet.

Der vil være byggerier i både den meget lette og lidt sværere udgave, så der er udfordringer til enhver smag. Dyreboligerne må man selvfølgelig tage med hjem.

Det foregår søndag den 10. marts klokken 13-16. Skovsgaard, Kågårdsvej 12 ved Hennetved på Sydlangeland.