Få elever presser økonomien på Nordskolen

SNØDE: Nordskolen i Snøde er en af de mindre skoler i Langeland Kommune, der er økonomisk presset på grund af en lille tilgang af elever. Skoler med lave elevantal er ofte økonomisk udfordret, men samtidig skaber de en værdi i lokalsamfundet.

I år er der startet seks nye elever i 0. klasse på Nordskolen. I alt huser skolen 48 elever på nuværende tidspunkt mod 73 elever i 2016 foruden de daværende asyl-elever. Det faldende elevtal presser skolens økonomi.

- Skolen har oplevet et væsentligt fald i deres budget, da budgettet er afhængigt af elevtallet, siger Lone Bjerregaard, der er centerchef for blandt andet skoleområdet i Langeland Kommune.

Det har ad flere omgange været på tale at lukke de mindre skoler i kommunen. Men sidste år blev det i forbindelse med vedtagelse af budget 2019 politisk besluttet, at man ønskede at bevare de små skoler.

- Det betyder, at der er ro omkring Nordskolen og ligeså Strynø og Humble, siger Lone Bjerregaard.

Langeland Kommune tilfører kommuneskolerne 42.481 kroner per almen elev svarende til lidt over to millioner kroner til Nordskolen med det nuværende elevtal. Derudover er det politisk besluttet, at Nordskolen får et tilskud på 1,4 millioner kroner som kompensation for, at det er en lille skole.