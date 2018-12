FAKTA: Læs elevernes manifest her

Kassebølle: Fredag d. 30/11 strejkede vi (8. og 9.) fra skole. Det gjorde vi for at tage ansvar for vores fremtid og for at gøre opmærksom på, at der skal tages beslutninger om klimaet øjeblikkeligt. For at bevise, at det ikke bare var en pjækkedag, vælger vi at skrive dette brev til jer.

I starten da vi hørte om strejken, var tanken om at blive væk fra skolen kontroversiel. Men inden længe gik det op for os, hvor meget det betød, at vi kunne være fælles om et formål, som vi alle sammen tager seriøst. Det med at få bekræftet at vi ikke var alene i vores bekymring, var betryggende. Og jo mere vi har snakket om det, jo større betydning har sagen fået for os. Det kan ikke passe, at vi skal tage ansvar på egen hånd. Vi er børn. Og vi beder om jeres samarbejde i en fælles sag. Konsekvenserne af CO2 udledningen rammer os alle sammen, og derfor skal vi gøre alt det, vi kan for at mindske udledningen. Vi har en række forslag om, hvad vi som skole kan gøre for at gøre verden til et grønnere sted. Vi tror på, at skolen kan være frontløber og kan have stor indflydelse på omverdenen.

Vi har valgt et midlertidigt styreråd, som ved hjælp af Rasmus og Bitten, har sat en masse kampagner i gang, som kan hjælpe den klima-opmærksomme skole i gang. Alle elever fra 8. og 9. klasse er involveret og har hver sin opgave. Her er vores forslag, som de forskellige kampagner er dannet ud fra.

Vi har opdelt forslagene i tre grupper.



gruppe er alle de ting, der er hurtigt og billigt. Nogle af tingene virker ligegyldige, men i længden vil de tilsammen gøre en stor forskel. gruppe består af de ting, der er lidt krævende og kan koste en lille smule, men med lidt arbejde kan det sagtens blive gjort uden meget besvær. gruppe er den mest uoverskuelige og ambitiøse gruppe. Mange af tingene er temmelig dyre og vil ikke opnås i den nære fremtid. Det er det sidste skridt mod en fuldendt klimaskole.

Gruppe 1



Cykling: I stedet for at køre bil til og fra skole kunne man cykle. Og en cykelkampagne-gruppe er allerede i gang med at lave en månedlig cykelkonkurrence, klasse mod klasse.

Samkørsel: Hvor elever kører flere sammen i en bil i stedet for flere.

Udendørs lys: Sluk gadelysene når det er lyst.

Internet-begrænsning: Begræns internet-forbrug ved kun at have internettet tændt i timerne.

Tøjbyttemarked: Dan et byttemarked, der på en bestemt dag hver måned gør det muligt for forældre og børn at bytte tøj.

Skift papir ud med håndklæder: Skær ned på forbruget af papirservietter ved at medbringe egne håndklæder hjemmefra.

Madpakker: En gruppe elever er allerede igang med at formulere en liste med alle de ting, forældre kan hjælpe med. Fx. intet staniol på madpakker, køb mere lokal mad og lav en dag i familien uden kød.

Træfældning: Undgå at fælde træerne på skolens grund og kun nøjes med at beskære de nødvendige.

Plant flere planter: Det siger sig selv, plant flere træer m.m. på skolens grund. Evt. kunne hver udgående klasse plante et træ som symbol for deres tid på skolen.

Oplysning: Oplys de mindre klasser om global opvarmning og klimaforandringer, man kunne eventuelt lave nogle sjove aktiviteter eller lege i frikvarteret om emnet.

Gruppe 2



Skolebus: En lille bus kunne have en simple rute, hvor folk kunne mødes og vente på bussen om morgenen.

Nye døre/vinduer: De døre og vinduer, der ikke kan lukkes ordentligt, som lukker varme ud, kunne blive udskiftet.

Sensorstyret lys både inde og ude: Gadelygterne kunne få en sensor med en tidszone, hvor de er aktive.

Lærernes papirforbrug: I stedet for at printe 20.000 kopier ud af et dokument kunne alt undervisningsmateriale blive digitalt.

LED-lys: I stedet for de gamle pærer kunne man udskifte dem med nye energibesparende LED-pærer.

Vandhaner/vandforbrug: Alle de lækkende vandhaner burde også blive udskiftet.

Karklude/plastik spækbrætter: Mikrofiber-karkludene kunne blive udskiftet med stofkarklude, og plastikspækbrætter kunne blive udskifte med træspækbrætter.

Miljøbevidst indkøbspolitik: Skolen kunne danne en miljøbevidst indkøbspolitik, hvor man til temadage, valgfag etc. køber miljøbevidst ind.

Lærerne på digital kursus: Alle lærerne kunne komme på et digital kursus, så undervisningen kan arbejde sig hen imod kun at blive digital.

Seperat lys og varme: I hallen burde man skille lys og varme for at undgå at have den konstant svingende varme.

Gruppe 3