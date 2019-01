Evangeliet i ny fortolkning: Kæmpemæssigt vægmaleri kommer til Langeland

SNØDE: Esbjerg Evangeliet er et kæmpemæssigt vægmaleri af kunstneren Erik Hagens. Det originale kunstværk er over 40 meter langt og malet på en væg i Esbjerg, men skoletjenesten har fået lavet en reproduktion, som kan udstilles på skoler. Nu får Nordskolen på Langeland mulighed for at udstille denne reproduktion.

Det sker i samarbejde med folkekirken, og offentligheden får mulighed for også at se værket. Hvis man vil kigge med, skal man sætte kryds i kalenderen ud for den 11. april. Fra klokken 17-18 vil elever fra Nordskolen fortælle og optræde i relation til kunstværket. Klokken 18-19 giver menighedsrådet mad til dem, der deltager og gerne vil spise med. Efter spisning er der foredrag om Esbjerg Evangeliet.

Man kan deltage i begge fremvisninger, eller kun den ene, som det passer folk bedst. Kunstværket er fortællinger fra Biblen, som kunstneren har sat ind i en moderne sammenhæng, og det er der kommet noget underfundigt, humoristisk, alvorligt, tankevækkende og provokerende ud af, for Erik Hagens har et kritisk blik, både på Biblen og på vor samtid, påpeger Nordskolen.

I Esbjerg Evangeliet kan man blandt andre møde Kain, siddende på en Massey Fergusson traktor, Babelstårnet, sat op som det periodiske system, og Jomfru Maria i sin moderne to-værelses lejlighed i det øjeblik, hvor hun får besøg af englen i form af en transistorradio.

Det er ikke kun figurer, men også tekst og henvisninger, beskueren vil møde. Der er mere end 150 steder på maleriet, hvor Erik Hagens har anført kapitel og versnummer fra de relevante skriftsteder.