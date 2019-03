Et trin op på Langeland: Souschef bliver leder af musikskolen

LANGELAND: Det er en erfaren mand, som nu tiltræder som leder af Langeland Musikskole. Efter seks og et halvt år som souschef, skal Henrik Thygesen fra 1. april stå i spidsen for stedet, der fysisk er placeret på Ørstedskolen i Rudkøbing.

I øjeblikket er hans arbejdstid delt op med to tredjedele til administration og en tredjedel til undervisning, og Henrik Thygesen har en stribe elever til soloundervisning, som han fortsætter med i hvert fald til sommeferien. Han satser på også i det kommende skoleår at have tid til selv at undervise, selv om der selvfølgelig er en del opgaver ved skrivebord, telefon og computer.

Langeland Musikskole har for tiden cirka 200 børn i elevskaren og omkring 50 voksne.

- Elevtallet har været stabilt, hvilket vi er glade for i en tid med generelt faldende børnetal. Samtidig er vi privilligerede i vores placering, så vi kan tilbyde musikskoleundervisning i løbet af skoledagen, blandt andet som understøttende fag, i så stort omfang som muligt. Måske har nogle forældre syntes, at det godt kunne vente til efter skoledagens slutning, men man skal huske på, at en del elever har lang transporttid og så måske skulle vente halvanden til to timer på næste bus. Desuden vil det ofte kun handle om 20 minutter, påpeger Henrik Thygesen.

Han har en uddannelse som almen musiklærer fra Musikkonservatoriet i Odense fra 2002.

Langeland Musikskole rummer mange forskellige undervisere.

- I forhold til de store musikskoler, hvor det hele måske er meget mere specialiseret, er vi heldige at have undervisere, som ikke er så pjattede i forhold til at tage nye udfordringer op. Vi kan lidt af hvert her på musikskolen, fortæller han.

Og der er rift om folk. Danmark mangler generelt musiklærere, tilføjer Henrik Thygesen.