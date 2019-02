Erindringsbog: Valle Hansen skriver om sit liv

RUDKØBING: Mange kender Valle Hansen fra hans tid som lærer på Kassebølle Friskole, ligesom andre nok også vil nikke genkendende til navnet i forbindelse med hans tid som instruktør og kapelmester i Langelandsrevyen.

Da Valle Hansen blev efterlønner sidste år, kvittede han såvel jobbet som friskolelærer og sit virke i Langelandsrevyen for i stedet at hellige sig skriveriet, hvilket har resulteret i erindringsbogen, "Valles Verden".

Det er dog ikke første bog fra Valle Hansens hånd, tidligere har han skrevet en bog om sin far, og "Valles Verden" er en kronologisk fortsættelse af denne.

Bogen er først og fremmest tænkt til fornøjelse for familie, venner og bekendte, og jeg har selv stået for udgivelsen, siger Valle Hansen om bogen, der forløber indtil år 2000.

Forfatteren er født i 1955 og opvokset på Vestfyn, og efter lærereksamen i Jelling startede han sin karriere på Kasseløbe Friskole, som han vendte tilbage til i 1999, efter i nogle år at have virket på Midtfyn og i Svendborg. Og i bogen kan man blandt andet, som Valle Hansen selv udtrykker det, få et glimt af hans vilde ungdomsår.

Valle hansen bor i Ramsherred i Rudkøbing sammen med sin hustru, Lisbeth, parret har en fælles og to sammenbragte sønner sammen.