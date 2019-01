En gylden fortrydelse: Langelænder vinder en million

HUMBLE: Indehaveren af et lod i Varelotteriet var for nylig nær ved at lade loddet gå ind efter mange år uden at have vundet det store, men besluttede sig alligevel for at give det en sidste chance. Det har hun/han næppe fortrudt - for den var stor gevinsten. En million kroner.

Vedkommende vil være anonym, men har været inde hos frisør Mette Rødgaard Kroun i Humble, som er lokal forhandler af Varelotteriet.

- Vi talte lidt om, hvad pengene skulle bruges til. Der blev intet konkret nævnt, men vedkommende sagde, at det jo altid kan gøre dagligdagen lidt lettere, og at der også nu er råd til nogle oplevelser, man måske ikke tidligere ville have mulighed for, fortæller Mette Rødgaard Kroun, som driver Salon Mette.

- Og nu er det sikkert og vist, at loddet i fremtiden bliver fornyet, tilføjer Mette Rødgaard Kroun.

På blot to år er fem store gevinster i Varelotteriet blevet vundet på Langeland. I Varelotteriet er der sidegevinster til alle hovedgevinster, og denne gang blev sidegevinsten til milliongevinsten udtrukket på et lod, der er købt hos Telegramhallen på Østergade i 52 i Rudkøbing. Her kunne den heldige vinder glæde sig over en gevinst på 75.000 kroner. Det er ikke første gang, at milliongevinsten lander i Humble; i 2017 vandt en spiller en million kroner på et lod købt hos den daværende Varelotteriet-forhandler Stürups Boghandel, blot et par numre oppe ad gaden fra Salon Mette. I foråret havde Mette Rødgaard Kroun endda selv glæden af at kunne meddele en af hendes spillere, at han havde vundet 75.000 kroner.

- Det kunne da være fint, hvis vi kunne gøre det til en tradition, at vi her i Humble hvert andet år kan præsentere en millionær fra Varelotteriet, siger Mette Rødgaard Kroun, som også forhandler Landbrugslotteriet. Man kan købe tirsdage-fredage hos hende. Tilbage til Varelotteriet, hvor der ud af omsætningen også uddeles penge til lokale formål. På Langeland modtager Rudkøbing Borgerforening to gange årligt midler fra Varelotteriet, på baggrund af hvor mange lodsedler, der sælges hos de lokale forhandlere, som på nuværende tidspunkt er beliggende i Humble, Rudkøbing, Bagenkop og Tranekær.