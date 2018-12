SNØDE/SVENDBORG: En mand er blevet varetægtsfængslet i tre uger i forbindelse med et grundlovsforhør ved Retten i Svendborg. Han er sigtet for at have deltaget i et hjemmerøveri i Snøde på Nordlangeland i slutningen af november. En anden mand blev løsladt efter grundlovsforhøret.

De to er sigtet for ved dette hjemmerøveri at have frarøvet en kvinde mellem 100-150.000 kroner. Med en hammer og hobbyknive samt verbale trusler på dansk fik de hende til at åbne et pengeskab, hvori kontanterne lå, oplyser senioranklager Marina Moltke-Leth fra Fyns Politi.

Politiet har to andre mænd i kikkerten. De er endnu ikke anholdt.

Den varetægtsfængslede valgte at kære (klager over) kendelsen. Østre Landsret skal tage stilling til, om han skal løslades, eller skal holde jul og nytår bag tremmer.

Anklagemyndigheden tog forbehold for at kære løsladelsen af den anden, men man vælger ikke at kære, tilføjer Marina Moltke-Leth.

Grundlovsforhøret foregik på begæring af anklageren for lukkede døre af hensyn til sagens efterforskning samt påvirkningsrisikoen fra de sigtede.

De to mænd er 30 og 31 år. Begge blev anholdt torsdag aften. Den ene et sted på Tåsinge, den anden i Odense.