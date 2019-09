Emaljekunstner inviterer til fernisering

TRYGGELEV: Den 66-årige kunstner Jan Kuloj slår dørene op til sit hjemmegalleri med en fernisering lørdag den 21. september klokken 14-17.

Jan Kuloj har været udøvende kunstner hele sit voksenliv - han har også en baggrund som reklametegner. I sin kunst arbejder han især med emaljemaleri - herunder værker på fliser.

Han har flere store udstillinger bag sig. Sidste år udstillede han blandt andet på Gudhjem Kunstmuseum, og blandt andre steder kan nævnes Bornholms Kunstmuseum og Charlottenborgs Forårsudstilling, ligesom han har deltaget i Kulturnatten i København.

Det er lidt over et år siden, at Jan Kuloj skiftede adresse fra Bornholm til Tryggelev på Sydlangeland.

Hjemmegalleriet vil være åbent 4.-6. oktober, 18.-20. oktober, 1.-3. november, 15.-17. november, 6.-8. december og 20.-22. december. /anst