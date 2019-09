Ejeren af Broløkke var tæt på at klare skærene i sin rekonstruktionssag, men mulig køber fortrød efter et halvt døgn.

BROLØKKE: Det var tæt på, men det lykkedes ikke for ejeren af herregården Broløkke nær Magleby på Sydlangeland, Nils Palmqvist, at klare skærene i den rekonstruktionssag, der har kørt siden januar ved skifteretten i Svendborg. Onsdag kastede han håndklædet i ringen, og fogeden ved samme ret, Hans Engberg, måtte erklære ham konkurs. Der var ellers mandag i denne uge kommet et købstilbud, som Nils Palmqvist' advokat, Claus Olsen, Svendborg, ved retsmødets start lod forstå, havde set interessant ud. Men af en eller anden grund, som ikke blev oplyst, blev tilbuddet trukket tilbage 12 timer senere. Det fremgik heller ikke, om advokaten selv havde fået at vide, hvorfor det var sket. - Jeg troede ellers, at vi for alvor skulle til at trække i arbejdstøjet, men desværre skulle vi ikke alligevel. Der har været andre liebhavere, som har vist interesse undervejs, med det er ikke resulteret i konkrete tilbud, nævnte Claus Olsen i retten. Han kom heller ikke nærmere ind på, hvad tilbuddet - som altså blev trukket - gik ud på. Som kurator i konkursboet blev indsat advokat Nicolai Dyhr, København, som umiddelbart efter retsmødet ville tage sammen med Nils Palmqvist til Sydlangeland til en nærmere gennemgang af Broløkke. De største kreditorer i konkursboet er Jyske Bank, Nykredit og Gældsstyrelsen.

Tvangsauktion Broløkke blev i begyndelsen af januar sat på tvangsauktion, men det lykkedes for Nils Palmqvist at afværge denne to dage før, at den skulle have fundet sted. Og rekonstruktionssagen blev indledt i slutningen af januar, selv om flere af de store kreditorer ikke ville være med, mens 21 andre kreditorer godt ville give det en chance. I første omgang blev der sat en seks måneders frist. Denne blev siden forlænget med to måneder. Nils Palmqvist erhvervede ejendommen i 2004 og har brugt mange kræfter og penge på at få sat stedet i flot stand. Realdania har også været inde over med et millionbeløb i støtte mod, at han ikke afhændede stedet inden for en 10 års periode. Broløkke har været drevet som herregårdsferie, typisk med ophold hen over en weekend eller torsdag-lørdag. Der er stort set fuldt booket resten af året, oplyste Nils Palmqvist i skifteretten. En stor del af bestillingerne hidrører fra såkaldte "spot deals". Kunderne betaler forud, men selskabet bag disse "spot deals" afregner først med Broløkke, når opholdet er gennemført. Derfor løber ingen kunder nogen økonomisk risiko. Der er i øvrigt for tiden stoppet for bestillinger gennem "spot deals".

Bogføring er klar Bogføringen er gennemført op til dato, og ansatte, som siden rekonstruktionens start har arbejdet på timebasis, har fået deres løn. Måske mangler der at blive afregnet for en enkelt weekendvagt, og 3F har på vegne af en tidligere elev fremsat et økonomisk krav, som boet skal kigge nærmere på. Til ejendommen hører også en mark og en mose. For begge dele foreligger købstilbud, nævnte Nils Palmqvist i retten. En forpagtning på en mark er ikke blevet forlænget, men forpagteren har majs stående, som han naturligvis skal have lov til at høste, når den tid kommer. Det er nu op til kreditorerne via kuratoren at vurdere, hvad der skal ske - herunder om man skal køre driften videre, sideløbende med, at Broløkke søges solgt. Eller om herregården på et eller andet tidspunkt skal på tvangsauktion. Fyns Amts Avis ville gerne have haft en kommentar fra Nils Palmqvist efter mødet i skifteretten, men han ønskede ikke at udtale sig til avisen.