Egon Nielsen kutter Liljen af Bagenkop er både turistmagnet og kulturhistorie. Men det risikerer at slutte, når snart 73 årige Egon stopper fiskeriet, hvis ikke reglerne for, hvem der kan eje en kutter bliver ændret.

BAGENKOP: Et par gange om ugen sejler Egon Pedersen, han storebror Charly og Peter Pan ud med Liljen af Bagenkop. Peter Pan hedder også Ebbe Jørgensen, men det er der ikke så mange der ved. De tre sejler kun ud, når vejret er til det, og denne tirsdag morgen er det vist det, søens folk kalder for magsvejr. Egon Pedersen og Liljen er blevet en institution i Bagenkop. Både for turister, der kommer langvejs fra for at købe fisk på kajen og som et billede på et fiskeri, der var engang. - Hvis jeg er så heldig, bliver jeg 73 næste gang, og så har jeg fisket i 58 år år, siger han. Spørgsmålet har derfor meldt sig naturligt - både i Bagenkop og i Turistforeningen for Langeland, - hvad der skal ske den dag Egon holder op med at fiske. - Han er jo en kulturinstitution i Bagenkop. Han har jo sin egen måde at gøre tingene på. Han snakker bagenkopsk, han er lokal og kan snakke med alle mennesker, og det kan turisterne godt lide, siger Steffen Rasmussen, der er formand for Museet Fiskeriets Hus i Bagenkop.

Liljen af Bagenkop er blevet en kulturinstitution på Langeland. Foto: Martin Ramsgaard

Kunne løbe rundt Liljen ligger og trækker trawl ikke så mange sømil fra Bagenkop. Det giver en fangst, der typisk ligger mellem 500 - 1000 kilo fladfisk og torsk. - Vi trækker normalt kun en to - tre timer. De store kuttere bliver jo ved i 10 - 12 timer, det er jo nogle helt andre fangststørrelser, fortæller Egon Nielsen. Denne tirsdag formiddag bliver det dog en kort tur med Liljen. Hydraulikken i spillet, der skal trække trawlet ind svigter, og de tre må sejle i havn for at få trukket garnet med fangsten om bord. Det bliver kun til 250 kilo fladfisk, der afleveres på auktionen og lidt torsk og overskydende rødspætter, der sælges på kajen næsten med det samme til nogle turister, der hurtigt dukker op. - Jeg tror faktisk godt, at en frisk mand, der vil det, kunne få det til at løbe rundt, siger Steffen Rasmussen. - Men foreløbig er det altså ingen, der har meldt sig på banen, og så er det vi er begyndt at snakke om, hvad vi gør den dag, Egon holder op, fortsætter han. Derfor har Turist- og Erhvervsforeningen Langeland, Fiskeriets Hus og Egon Nielsen selv drøftet, hvad der skal ske.

Egon Nielsen ordner de sidste fisk på vej ind i Bagenkop havn. Foto: Martin Ramsgaard

Forening kunne overtage En mulighed er, at en forening med tilknytning til Fiskeriets Hus overtager kutteren. Men det kræver en ændring af loven, for stramme regler gør, at kvoterne og tilladelserne skal følge den enkelte fisker. - De vil gerne undgå, at der er en stor virksomhed, der opkøber kvoterne, og de vil sikre sig, at det er rigtige fiskere, der fisker. Derfor skal vi have en dispensation, siger Anne Mette Wandsøe, der er direktør i Turist- og Erhvervsforeningen Langeland. - Vi skal have undersøgt nogle ting. Hvad må vi, og hvad kan vi. Hvordan kan vi arrangere det, så den stadig er aktiv og en form for kulturinstitution, siger Steffen Rasmussen. Sagen blev bragt op, da fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) i februar besøgte Langeland for netop at tale om turisterhvervets problemer i forhold til lovgivningen. - Både kutteren og salget af fisk over kajen er jo en turistattraktion, og det er derfor jeg blander mig, siger Anne Mette Wandsøe. - Det er jo en oplevelse, at købe fisken på kajen og tale med en fisker fra Bagenkop. Det er den oplevelse, turisterne køber, og derfor vil vi gerne bevare den, fortsætter hun.

Egon har haft Liljen i 13 af de 58 år hen har fisket. Foto: Martin Ramsgaard

Ikke helt nemt Fiskeriminister Eva Kjer Hansen har undersøgt problematikken hjemme i sit ministerium og i Fiskeristyrelsen. Det er ikke helt så nemt, for det vil kræve en ændring at loven, hvis Liljen eventuelt skal overtages af Fiskeriets Hus eller en anden forening. - Det vil kræve en ændring af fiskeriloven, hvis man ønsker at tillade nye ejerformer inden for erhvervsfiskeriet, siger hun. - Reglerne skal sikre, at fiskekvoterne reelt ejes af fiskerne selv. Det kaldes også for gummistøvlereglen. Ved et generationsskifte vil man med det nuværende regelsæt skulle sælge sine kvoter til en anden erhvervsfisker eller et erhvervsfiskerselskab, fortsætter fiskeriministeren. Eva Kjer Hansen foreslår at benytte de nuværende regler, hvor interessenter kan eje op til en tredjedel af et erhvervsfartøj, og lokale kan også låne penge til en eventuel ny ejer af Liljen. - Der er ikke i den konkrete sag noget til hinder for, at lokale interessenter går sammen om at låne penge til en lokal erhvervsfisker, som så kunne eje kvoterne og fartøjet, hvis disse interessenter ønsker at støtte op om det lokale fiskeri, slutter ministeren.

Mågerne er fiskernes tro følgesvende på havet. Foto: Martin Ramsgaard

Der var en del tang og skidt i travlet denne dag, men også masser af fisk. Foto. Martin Ramsgaard

Det bliver tjekket om fiskene holder målet. Foto: Martin Ramsgaard

Torskene sælges direkte til turisterne fra kajen. Foto: Martin Ramsgaard

Det lykkes efter lidt besvær at få trawlet om bord, da Liljen er i havn. Foto: Martin Ramsgaard

Charly Nielsen er fast man ombord på Liljen. Foto: Martin Ramsgaard

Liljen er en vigtig del af det miljø, der trækker turister til Bagenkop og Langeland. Foto: Martin Ramsgaard

Ebbe Jørgensen kendes bedst under navnet Peter Pan. Foto: Martin Ramsgaard

Hovedparten af fangsten afleveres på fiskeriautionen. Foto: Martin Ramsgaard

Liljen har tilladelse til både at skære fisk op til havs og sælge direkte fra kajen. Foto: Martin Ramsgaard