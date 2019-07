Skolebestyrelsens formand, Thit Greve, er indkaldt til møde på kommunen onsdag. Her ses hun på legearealet med Astrid Sesse Hulmose Madsen, hvis far, Dennis Hlmose Madsen, er næstformand i skolebestyrelsen. Biler holder der normalt ingen af, men de er sat der for at vise, hvordan arealet vil tage sig ud, hvis der bliver p-pladser. Foto: Michael Lorenzen