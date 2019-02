Efter vinterpause: Vejfolk i sving igen på Langelandsbroen

RUDKØBING/SIØ: Efter en vinterpause gør Vejdirektoratet sig nu klar til at genoptage renoveringen af Langelandsbroen. Reparationsarbejdet, som er den sidste del, går i gang igen tirsdag den 5. marts og varer året ud, regner Vejdirektoratet med. På skilte ved broen tales der fortsat om vejarbejde frem til 31. oktober.

- Det, regner vi med, holder, når det gælder trafikreguleringen på broen, men der vil herefter være nogle afsluttende arbejder, så der vil fortsat være skurvogne på broen og renoveringsarbejdere. Men man skulle kunne køre i begge retninger efter denne dato, som det ser ud nu, oplyser fagprojektleder Emilie Dittmer Hartwich, Vejdirektoratet For at mindske generne for trafikken foregår arbejdet hovedsageligt fra ophængte stilladser på undersiden af brodækket. Desuden gennemføres en del af arbejdet inde i selve broen. Arbejdet omfatter blandt andet rustbeskyttelse af broens armering og betonreparationer og har været i gang siden foråret 2018. Under hele arbejdet vil det sydgående gang- og cykelareal hen over broen være inddraget til byggeplads. Cyklister og fodgængere vil derfor blive henvist til den modsatte side. Dette træder i kraft tirsdag den 5. marts kl. 19.00, hvor entreprenøren opsætter afspærring og skiltning. Der vil desuden i perioder under reparationsarbejdet være lysregulering på broen. Arbejdet forventes dog ikke at give større gener for trafikanterne, påpeger Vejdirektoratet.

Desuden vil der være hastighedsbegrænsning på 50 km/timen på strækningen, hvor der arbejdes, også i perioder uden lysregulering.

Langelandsbroen er fra 1962, og der har været flere renoveringer siden.