Efter tys-tys fyring på Langeland: To nye lederstillinger besat

Fyret leders sammensatte job bliver delt op i to.

LANGELAND: Det vakte stor opsigt og undren, da Langeland Kommune i november, tilsyneladende som et lyn fra en klar himmel, fyrede Jens Winther fra det lederjob, hvor han både stod i spidsen for Nordskolen i Snøde og Langeland Musikskole. Offentligheden fik ikke og har ikke fået nogen begrundelse. Hovedpersonen selv vil ikke sige noget, og kommunen henholder sig til sin tavshedspligt i personsager.

Dog blev det forholdsvist hurtigt oplyst, at Nordskolen fremover ville få en leder på fuld tid.

Det samme sker for musikskolen.

Langeland Kommune har netop præsenteret de to personer, som nu skal stå i spidsen for Nordskolen og Langeland Musikskole. Mød dem her.