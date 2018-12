Efter stor ransagning: To mænd er varetægtsfængslet for besiddelse af våben, sprængstoffer og narko

OPDATERET MED DETALJER FRA DEN ÅBNE DEL AF GRUNDLOVSFORHØRET

Langeland: De to mænd, der tirsdag blev anholdt ved en efter langelandske forhold kæmpe politiaktion ved Simmerbølle nær Rudkøbing, er onsdag blevet varetægtsfængslet i fire uger i forbindelse med et grundlovsforhør ved Retten i Svendborg. Det vil sige indtil 9. januar.

Den ældste, der er 48 år, har fået fire sigtelser på halsen, mens den yngste, en 25-årig, er sigtet for de to første forhold.

En af sigtelserne mod begge gik på en overtrædelse af våbenloven under ærligt skærpende omstændighed via besiddelse af en kaliber-22 revolver med skarp ammunition. Der indgik også en anden, ikke nærmere angivet revolver. Samt 500 gram sprængstof med tændsnor og forsinkelsestænder. Begge nægtede dette forhold.

De var også begge sigtet for at have 23,6 gram amfetamin og 96 gram hash i den ejendom, hvori de blev anholdt. Stofferne skulle sælges videre. Den 48-årige erkendte besiddelsen, men afviste, at stofferne skulle sælges. Den 25-årige nægtede.

Den 48-årige var også sigtet for fra september i år og frem til tirsdag at have afsat 50 gram amfetamin diverse steder på Langeland og i Odense. Dette nægtede han.

Til gengæld ville han godt erkende besiddelse af en salonriffel med lyddæmper og kikkertsigte.

Efter at sigtelserne var læst op, og retten havde hørt, hvordan de to mænd forholdt sig til dem, begærede anklageren, Christian Nielsen, Fyns Politi, dørene lukket af hensyn til den videre efterforskning. Fyns Amts Avis protesterede med henvisning til den store offentlige interesse, der er i sagen, men retsformanden valgte at følge anklagerens ønske.

Om de to mænd ville afgive forklaring var i øvrigt ikke sikkert, nævnte deres forsvarer, advokat Claus Olsen, Svendborg, ved retsmødets indledning. Det ville de først tage stilling til undervejs.

Ifølge Christen Nielsen har de to mænd ikke kæret varetægtsfængslingen.