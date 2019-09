Efter konkurs: Ansatte på Broløkke sendt hjem - bookinger aflyst

BROLØKKE: De ansatte på Broløkke er suspenderet og sendt hjem for foreløbig 14 dage, og alle bookinger til herregårdsferie på stedet er annulleret. Det oplyser kurator, advokat Nicolai Dyhr, Horten Advokater. Han er indsat efter, at den hidtidige ejer af Broløkke, Nils Palmqvist, onsdag blev erklæret konkurs ved Skifteretten i Svendborg.

- Desværre har jeg måttet tage disse skridt, da jeg ellers i den kommende periode selv ville stå som personligt ansvarlig både i forhold til personale og gæster, og jeg kan ikke vide, om det vil lykkes at sælge ejendommen med fuld dækning til panthaverne, siger Nicolai Dyhr.

Der var fire ansatte plus lidt vikarer, lige som Nils Palmqvist selv tog aktiv del i arbejdet på Broløkke. Der lå cirka 2000 bookinger for en længere periode.

Nicolai Dyhr var på besigtigelse på Broløkke sammen med Nils Palmqvist efter mødet i skifteretten.

- Mit indtryk er, at han har fået renoveret ejendommen nænsomt, og der er brugt mere end 30 millioner kroner på dette arbejde, siden han overtog Broløkke i 2004, siger kuratoren.

Nicolai Dyhr har kontaktet panthaverne, og han skal nu i gang med at bringe ejendomsmæglere i forslag samt gå i dialog med mulige liebhavere.

En salgspris er meget svær at komme med.

- Stedet har en unik beliggenhed, dog for nogle måske lidt langt væk, og ejendommen er som nævnt velholdt, men det kommer også an på, hvad en eventuel køber vil med ejendommen. Skal den drives videre som hidtil, i princippet som et hotel på landet, eller vil en ny ejer selv bruge ejendommen som herskabsbolig og så måske skulle bygge om fra de 32 værelser, der er i dag, siger Nicolai Dyhr.

Nogle gange, når der har været tvangsauktioner i landbruget, lader panthaverne landmanden fortsætte i en periode, nu som forpagter. Noget lignende kan ikke udelukkes her.

- Det kan jo være, at en køber vil lade ham fortsætte som bestyrer. Han kender stedet godt, og det er mit indtryk, at han har kæmpet hårdt for, at det skulle lykkes at redde økonomien, tilføjer Nicolai Dyhr.