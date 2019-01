Efter kæmpe politiaktion: To mænd fra Langeland fortsat varetægtsfængslet

LANGELAND: To mænd, der blev anholdt 11. december lidt uden for Simmerbølle under megen dramatik i en efter langelandske forhold storstilet politiaktion, skal fortsat sidde varetægtsfængslet. Den nye frist udløber 6. februar, oplyser anklagerfuldmægtig Christian Nielsen fra Fyns Politi.

Mændene blev i første omgang varetægtsfængslet 12. december for fire uger. De blev blandt andet sigtet for at være i besiddelse af en kaliber 22-revolver med tilhørende skarp ammunition samt et halvt kg. spængstof, 23,6 gram amfetamin og 94 gram hash. Den ene, en 25-årig mand, nægtede alt, men den anden, som er 48 år, godt kunne erkende at have stofferne i ejendommen, hvori de blev anholdt, men afviste, at de skulle sælges videre

Den 48-årige ville også godt erkende besiddelse af en salonriffel med lyddæmper og kikkertsigte.

De to mænd havde på forhånd acceptere et forlænget ophold i arresten, så det var ikke nødvendigt at fremstille dem i retten, fortæller Christian Nielsen.