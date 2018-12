Efter den solide julemad: Til kamp mod fedtet med tre gåture på Langeland

Efter den fede julemad er det næsten alt for oplagt at tage en vandretur og få noget ilt indenbords. På Langeland er mulighederne for gode gåture utallige, så vi har taget os den frihed at vælge tre gode ud.

Langeland:

Den nordlige tur - skovturen

På toppen af Langeland er der mange smukke skove, og den første tur, vi vil anbefale, er netop karakteriseret af meget skov - og endda et lille skovmuseum.

Man begynder ved parkeringspladsen ude ved vandet lige nord for Lohals by. Herefter følger man skovbrynet ind i landet og når frem til en sti med navnet Afholdsstien, der går mod nord ind gennem skoven. Man går rundt om det område, der kaldes Vestre Stigtehave - og ligesom der er Vestre Stigtehave, er der også en Østre Stigtehave på den anden side af landevejen. Skiltningen er god, og der er sat vejledende kort op undervejs, og turenes længde er mellem 3 og 5 kilometer lange. Skovene er også kendetegnet ved mange af den slags træer, der kalder på eventyr og tanker om trolde og nisser med deres tykke stammer og krogede grene.

Følger man fortsat den afmærkede rute i Vestre Stigtehave kommer man til endnu en parkeringsplads, hvor Hollænderhus ligger - et lille skovmuseum, hvor Dronninge-egen er plantet. Den blev sat i september 2008 af Dronning Margrethe. Det er svært at fare vild på denne tur - rundturen er logisk og enkel og som nævnt godt afmærket.

Den sydlige tur - turen med fugle og heste

Sydlige Landeland er nok allermest kendt for to ting: Smukke, dramatiske klinter og vilde heste i store flokke. I sig selv værd at køre efter, og skal man ud i naturen med børn, der kan risikere at blive utålmodige, så er sydturen måske et godt forslag.

Turen tager sin begyndelse ved p-pladsen ved Gulstav Mose, der er et vigtigt yngle- og rast-område for en lang række fuglearter. Der er netop sat et meget flot fugleudkigstårn op, hvor man kan kigge ind over mosen, hvor man ikke må gå ind. Man må gerne gå igennem den vestre del af Gulstav - ud mod kysten - og når på den måde ud til Gulstav Klint, der er en dramatisk overgang mellem land og vand. Følger man ruten endnu længere mod syd, når man til Dovns Klint, hvor man ligeledes har masser af rullesten på stranden. Det kan være lidt hårdt at gå på og er under ingen omstændigheder egnet til svagt gående eller klapvogne.

Turen går forbi en p-plads, videre til et infocenter om Gulstav og tilbage til udgangspunktet. Hestene kan man se i en stor indhegning mod nord. Her det vigtigt at holde sig på en afstand af mindst 25 meter, ikke at fodre hestene og under ingen omstændigheder lade hunde få frit løb. Der er omkring 80 Exmoor-ponyer, der er fredelige og trives storartet.

Den midterste tur - havneturen

Er man til en bytur, hvor der måske er lidt mere at kigge på for børnene, kan man begynde yderst på Havnegade, ved Trafikhavnen. Her er Strynøfærgens leje, og her kan man se den gamle badeanstalt, der om sommeren bruges som friluftsbad og om vinteren af vinterbadere.

Ved Strynøfærgelejet kan man også se den gamle ventesal.

Ved den næste havn, Industrihavnen, er der to bassiner. Søndre bassin og nordre bassin, hvor der ligger og anløber såvel gamle sejlskibe som moderne fragtskibe. Her kan man se DFDS' maritime pakhus, den gamle toldbod og den ottekantede havnekiosk.

Nu når man frem til Fiskerihavnen, hvor man kan se de fine små garnhuse og derefter beddingen til træskibsværftet, der dog er i forfald. Den næste havn på ruten er den gamle lystbådehavn og dernæst den nye lystbådehavn. Går man endnu videre, når man hen til en fin sti, der fører ud til Strandparken under broen. Endelig er der selvfølgelig turens sidste station, nemlig Langelandsbroen. Bagefter kan man vende rundt og eventuelt slå en bue op i Rudkøbing for at se på julelysene. Lidt friskere, lidt lettere og klar til endnu en omgang skøn julemad, bare med lidt bedre samvittighed...

FAKTA:

Man kan se vandreruter her - der er både Nord- og Sydlangelands forskellige ruter tegnet ind

https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/aktiviteter/vandreruter