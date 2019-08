Efter ballade i fjernvarmen: Aftale mellem to selskaber på Langeland godkendt

LANGELAND: To fjernvarmeselskaber på Langeland har nu fået godkendt en meget omtalt samarbejdsaftale. Det er sket efter, at bestyrelserne for Sydlangeland Fjernvarme og Midtlangeland Fjernvarme på et fælles møde har givet aftalen grønt lys.

Der er tale om den ændrede aftale, som bestyrelsen i Sydlangeland Fjernvarme efter et meget velbesøgt medlemsmøde i begyndelsen af juni fik mandat til at forhandle på plads med kollegerne på Midtlangeland.

Tidligere på året var den oprindelige aftale med nød og næppe blevet godkendt på den ordinære generalforsamling, hvor der var stemmelighed om beretningen, som aftalen var en del af.

På samme generalforsamling blev den daværende formand ikke genvalgt til bestyrelsen, og den nye bestyrelse bad Midtlangeland Fjernvarme om at få lov at ændre i aftalen.F

Formanden for Sydlangeland Fjernvarme, Ulrik Kølle Hansen, er tilfreds med, at man er nået så vidt.

- Vi fik medarbejderne tilbage til os selv. Vi fik ændret på nogle datoer for opsigelsen af aftalen, hvis det på et tidspunkt skulle blive aktuelt, og vi har haft nogle gode samtaler med bestyrelsen i Midtlangeland Fjernvarme, siger Ulrik Kølle Hansen.

- Men når man kigger tilbage på det samlede forløb, har det så været det hele værd?

- Ja, det synes jeg da helt sikkert. Vi er blevet godt behandlet af Midtlangeland Fjernvarme. Jeg synes, de fortjener ros for at være imødekommende, da vi bad om nogle ændringer. Jeg er sikker på, at det bliver godt for begge parter, og vi har fået noget, som er spiseligt for vores forbrugere, svarer Ulrik Kølle Hansen.