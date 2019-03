Efter års ballede i menighedsråd: Humble overtager midlertidigt Lindelse

HUMBLE/LINDELSE: Menighedhedsrådet i Humble er blevet pålagt at varetage opgaverne for menighedsrådet i Lindelse frem til næste kirkevalg i september 2020.

Årsagen er, at det ikke er lykkedes at finde nogen, der har ønsket at stille op til menighedsrådet i Lindelse, der de seneste år har været præget af samarbejdsvanskeligheder.

- Den må vi jo tage på os, siger formanden for Humble menighedsråd Hanne Elnegaard.

- Heldigvis er det jo de samme ting vi skal lave, så det skal nok gå, fortsætter hun.

I november udskrev biskoppen et endnu et valg i Lindelse, men det lykkedes som sagt ikke at finde nogen, der ville stille op.

Da der stadig ikke var fundet nogen den 20. februar, overtog Humble Meninghedsråd midlertidigt opgaverne.

- Nu er der jo god tid til at tænke sig om, så håber jeg der er nogen der melder sig inden valget i 2020, slutter Hanne Elnegaard. /MARAM