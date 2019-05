EU`s udbudspolitik koster dyrt

Danmark har igennem de seneste år oplevet utallige skandaler i forhold til store offentlige anlægsarbejder og indkøb.

Måske er det nødvendigt at opfriske læserens hukommelse: Der var IC4 togene. Så var der SKAT´s IT-system. Københavns Kommunes lønsystem, og senest Sundhedsplatformen.

Det var bare hvad jeg lige sådan kunne komme i tanke om. Åh ja, forresten, der er også Metrobyggeriet i København, hvor hovedentreprenøren har været i stand til at pressn en voldsom mængde ekstra penge ud af bygherren under trussel om at stoppe byggeriet.

Så er der dem, der vil spørge mig, hvad i alverden har det at gøre med EU Parlamentsvalget. Til det kan jeg svare med ét ord: Udbudsregler.

EU har regler for, hvordan man må iværksætte større projekter, og umiddelbart ser det ud til , at disse regler kommer til at favorisere plattenslagere, som underbyder, vinder kontrakten og leverer et ubrugeligt produkt. Tit oven i købet på kontraktforhold, som gør, at samfundet ikke bagefter kan komme og kræve pengene refunderet.

Det er vores penge, vi taler om bare lige for at minde om det.

Nu er der valg til EU parlamentet. Nu må vi sørge for at få valgt nogle politikere, som kan lave disse love og regler om, så man kan vælge de entreprenører og andre, som bygherren har tillid til, ikke?

Nå, nej. Det kan vi jo ikke, for parlamentet må ikke fremsætte lovforslag. Det bliver nødt til bare at sidde og vente på, at andre får ideen, som de så kan stemme ja eller nej til.

Hvis Danmark ikke var medlem af EU, kunne vi selv vælge. Vi kunne splitte projekterne op i mindre enheder og binde entreprenørerne på hænder og fødder, så vi var sikre på at få, hvad vi havde bedt om eller få pengene tilbage.

Argumentet, at det ville blive dyrere, høres ofte i sådanne diskussioner. Det er bare ikke sandt. I øjeblikket får vi ofte ingenting for en masse penge, og så kan det vist ikke blive dyrere, vel?

Det kan godt være, at du som læser dette, ikke gider stemme til EU parlamentsvalget, men vi er pinedød nødt til at tale om EU som helhed. I øjeblikket ser det ud som om, det koster dyrt at være med.