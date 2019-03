Mest uden for normal åbningstid

Der kommer nye hold i "Projekt Styrket Erhverv i Gadeplan" i alle fire kommuner, som er med i ordningen - Langeland, Ærø, Svendborg og Faaborg-Midtfyn.



Holdene på Langeland og Ærø indledes formentlig i midten af august.



Forløbet rummer 14 lektioner, fordelt over halvandet år, og de fleste lagt uden for normal butikstid. Enkelte gange er det dog så omfattende, at man skal bruge en halv eller en hel dag, men det er ganske få tilfælde.



Udover lektionerne vil hver deltager få et "klippekort" til en ekspertmentor, som for eksempel kan undervise i, hvordan man laver video i forhold til forskellige elektroniske og sociale medier. Hver får fem klip.



Hvert enkelt hold vil kunne rumme 35-40 deltagere.



For at være med skal man have en butik, og der skal være under 250 ansatte. For de fleste er det ikke et krav, der er svært at honorere, men kædevirksomheder kan have flere medarbejdere.



EU har via Den Europæiske Socialfond bevilget cirka 10 millioner kroner og nu senest omkring fem millioner kroner.



Kilde: Morten Wind, SMV-konsulent (SMV er en forkortelse for små og mellemstore virksomheder).