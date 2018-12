EU penge: 100.000 til wifi på Langeland

Langeland Kommune søgte i foråret om, at få del i de penge EU har afsat til at kommuner kan installere gratis wifi i parker, på biblioteker, på offentlige pladser, sundhedscentre eller museer særligt til glæde for udnelandske turister og gæster.

Bent Knudsen er leder af Langeland Kommunes It- og Digitaliseringsafdeling og skal nu til at se på, hvor pengene skal bruges.

- Ideen er opstået i EU på et tidspunkt, hvor det var meget dyrt at bruge mobiltelefoner i udlandet, og man har ment, at den fri bevægelighed også skulle gælde turister, siger Bent Knudsen.

- Nu har udviklingen i nogen grad overhalet det problem, selv om det stadig kan være dyrt at bruge mobildata, i alt efter hvor man kommer fra, så derfor giver det god mening at oprette gratis hotspots forskellige steder.