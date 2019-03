EU-midler: Nu kan der søges til LAG og FLAG projekter

LANGELAND: Den 12. april er der igen en ansøgningsrunde, hvor man kan søge tilskud til projekter, der kan skabe udvikling og innovation på Langeland.

Det er de såkaldte LAG midler, der er forbeholdt landdistriktsprojekter, og FLAG midler, som er til projekter inden for fiskeriområdet.

Der kan søges op til 250.000 kroner og der skal minimum søges 50.000. Man skal desuden selv stille med halvdelen af finansieringen af projektet.

FLAG- og LAG-midlerne i 2018 gik blandt andet til et vildmarkshotel i Longelse, en skibssimulator i Fiskeriets Hus og et cykelpitstop med mulighed for forplejning.

Hvis man vil høre mere om mulighederne, kan man kontakte direktør i Turist- og Erhvervsforeningen Anne Mette Wandsøe. /MARAM