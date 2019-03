EDIT24: Langelandske film videre i finalen

LANGELAND: Tirsdag og torsdag i denne uge har børn fra Langeland vist film i Bio Langeland ved to gallaforestillinger, hvor man samtidig har fundet vinderne, der skal videre til finalen blandt alle fynske skoleelever, der deltager i konkurrencen. Det er elever fra 4.-5. klasse og fra 6.-7 klasse, i alt har 268 børn lavet film på mobil og tablet. Gennem arbejdet med filmene lærer børnene filmsprog og opnår forståelse for, hvordan film bliver til og vil selv blive bedre til at analysere og vurdere de mange film og levende billeder, de ser.

De yngste laver animationsfilm, og de ældste laver realfilm, hvor de selv optræder som skuespillere. Det er børnebibliotekar Søren Knøs Christensen fra Langeland Bibliotek, der er tovholder på projektet, der hedder Edit24 og arrangeres af Kulturregion Fyn i samarbejde med FilmFyn og med støtte fra Kulturministeriet. Finalen, hvor man afgør den fynske vinder, holdes den 5. april.

Vinderne i dagens galla, som var arrangeret af Langelands Bibliotek i Bio Langeland blev:

Realfilm: Sallys fortrydelse.

Sally er en populær pige, som ikke altid opfører sig ordenligt. En dag bliver hun ramt i hovedet af en bold, hvorefter hun kommer ind i hendes drømme. Hun møder sin fe-gudmor, der viser hende alle hendes fejl. Hun indser sine fejl og får det dårligt med sig selv. Da hun vågner, begynder hun at rette op på alle sine fejl, og synes ikke det er så slemt at gøre det rigtige. Medvirkende: Nicolai Nyman, Bianca Jørgensen, Frederikke Prydgaard og Naya Hansen, 7. B Ørstedskolen.

Animationsfilm: Bryllupsrejsen.

Bryllupsrejsen Et ægtepar skal på bryllupsrejse til Dubai. Men det fly de skal flyve med styrter ned i junglen. Så møder de en alligator, og så kommer de hjem igen. Medvirkende: Bertram, Benjamin og Ovidiu, fra 4. A på Ørstedskolen.