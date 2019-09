Dom i sag om våben og narko fra Langeland og Svendborg: Dømt bad om betænkning

LANGELAND/SVENDBORG: Det vides ikke, om dommen ved Retten i Svendborg er endelig. På sin klients vegne udbad forsvareren, Niclas Kandemir, betænkningstid med henblik på en eventuel anke af dommen. Det er der 14 dage til at overveje i.

Anklageren, Kirsten Flummer, bad på sin side retten om at forlænge varetægtsfængslingen, som Lars Frede Petersson har siddet i siden slutningen af januar. Hun mente, at det vil være krænkende for retsfølelsen, hvis han blev sat på fri fod og så indkaldt senere, når straffen skal afsones.

Forsvareren kunne ikke se behovet og ville have sin klient løsladt, da den nu dømte allerede har været varetægsfængslet i otte måneder, og Niclas Kandemir forbeholdt sig ret til at kære (klage) til landsretten, da dommeren valgte at følge anklageren.

Som noget usædvanligt bad anklageren om, at den 41-årige fortsat skal være underlagt besøgs- og brevkontrol. Det sker sjældent, når der er faldet dom.

Begrundelsen er, at der er nogle tråde og udløbere til andre sager, og hun frygtede, at den dømte uden kontrol ville kunne påvirke nogle, der er involverede i disse sager. Også dette ønske efterkom dommeren.