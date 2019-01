Dømt for tyveri: Langelænder snuppede computer fra borgerservice

RUDKØBING: Det kommer til at koste en nu 57-årig mand fra Langeland en fængselsdom på 30 dage, at han i september 2017 besluttede sig for at stjæle en computer fra Langeland Kommune. Computeren stod i borgerservice på rådhuset i Rudkøbing nær hovedindgangen.

Manden forklarede ifølge et domsudskrift fra Retten i Svendborg, at han tog computeren, som står fremme, så folk kan betjene sig selv, fordi han ville have, at kommunen holdt, hvad den lovede. Hvad der nærmere blev hentydet til, fremgår ikke af domsudskriftet.

Han nåede dog ikke langt væk med computeren. Ude på parkeringspladsen blev han antastet af en person, han ikke kendte, og det endte med, at han afleverede computeren til denne person, som sørgede for at levere den tilbage til Langeland Kommune samt give besked, så den 57-årige kunne blive meldt til politiet.

Manden har adskillige tidligere domme for berigelseskriminalitet, så han slipper ikke for en ubetinget straf.